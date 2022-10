Roma multata, i vergognosi cori contro i napoletani riportati nel referto

Un'altra multa è stata combinata alla Roma per i cori di discriminazione territoriale cantati dai tifosi giallorossi contro i napoletani.

Un'altra multa è stata combinata alla Roma per i cori di discriminazione territoriale cantati dai tifosi giallorossi contro i napoletani. Stando a quanto riportato nel rapporto degli ispettori federali presenti a Marassi per la partita con la Sampdoria di ieri, al termine del match, in attesa di uscire dallo stadio, dal settore ospiti è partito un coro percepito in maniera netta dagli 007 federali posizionati sul campo di Genova. "Sarà perché so zingari, sarà perché so colerosi, sarà perché non se lavano, o Vesuvio pensaci tu... brucia Napoli, brucia Napoli". Queste le parole del coro riportate nel referto inviato al Giudice Sportivo di Serie A, che ha multato il club giallorosso di 5mila euro.

Per Roma-Napoli di domenica allo stadio Olimpico il settore ospiti sarà aperto ma i residenti in Campania non potranno acquistare i biglietti per la partita, per nessun settore. Dopo che l'Osservatorio sulle Manifestazioni sportive ha chiesto al Casms una valutazione più approfondita sui provvedimenti da adottare in vista della gara.