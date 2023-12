Roma-Napoli, allarme Mancini per Mourinho: pronto il sostituto

Oggi alle 12:30 José Mourinho farà luce sulle condizioni del calciatore, in vista del big match di domani contro il Napoli, in programma alle 20:45.

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Roma desta preoccupazione la situazione relativa a Gianluca Mancini. Il calciatore, come è ormai noto, soffre di pubalgia e, negli ultimi giorni, non si è allenato in gruppo. Lo riferisce il portale Vocegiallorossa.

Oggi alle 12:30 José Mourinho farà luce sulle condizioni del calciatore, in vista del big match di domani contro il Napoli, in programma alle 20:45. Qualora Mancini non dovesse farcela, Cristante si sistemerà in difesa con Llorente e Ndicka ai suoi lati.