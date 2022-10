Roma-Napoli, problema al flessore per Pellegrini: Mourinho rischia di perderlo per l'EL

Da valutare le condizioni del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini all'indomani del ko contro il Napoli.

Da valutare le condizioni del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini all'indomani del ko contro il Napoli. Mourinho nel post-gara ha parlato di problema al flessore per il centrocampista giallorosso, che ora - scrive 'Vocegiallorossa' - dovrà essere valutato in vista del match di Europa League contro HJK Helsinki. Per la sfida co i finlandesi ci sarà invece Nicola Zalewski, terzino che ieri non ha preso parte al match dell'Olimpico per problemi di stomaco.