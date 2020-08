Roma, niente intesa con il Man Utd per Smalling: non ci sarà in Europa League

L'avventura del difensore Chris Smalling alla Roma sta per volgere al termine. Come riporta Sky, il Manchester United ha rifiutato l'estensione del prestito, e a meno di colpi di scena, la stagione del centrale si chiuderà domani quando scadrà l'accordo sottoscritto con i Red Devils. Smalling non sarà a disposizione di Fonseca per l'impegno di Europa League col Siviglia, match valido per gli ottavi di finale.