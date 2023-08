Roma, non solo la sconfitta: infortunio per Dybala ed esami nelle prossime ore

L'ex juventino ha già vissuto l'ennesimo precampionato travagliato ed ora saranno gli esami delle prossime a far capire meglio le sue reali condizioni

Non solo la sconfitta di Verona ed un solo punto in due partite. La Roma deve fare i conti anche con le condizioni di Paulo Dybala: l'argentino ha chiesto il cambio e lasciato il campo dopo 68' minuti di gioco, con i giallorossi sotto 2-1, per un problema fisico da valutare ma che, trattandosi di un giocatore da anni soggetto a noie muscolari, tiene comunque col fiato sospeso. L'ex juventino ha già vissuto l'ennesimo precampionato travagliato ed ora - riferisce Sky - saranno gli esami delle prossime a far capire meglio le sue reali condizioni e se sarà a disposizione per la sfida al Milan.