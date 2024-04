Roma, nuovo coro omofobo e antisemita contro la Lazio. Sulle note di Annalisa: il testo

Il derby di Roma è già iniziato e come spesso, purtroppo, è successo, i cori di scherno, anche antisemiti, tra una tifoseria e l'altra ci sono sempre.

Il derby di Roma è già iniziato e come spesso, purtroppo, è successo, i cori di scherno, anche antisemiti, tra una tifoseria e l'altra sono all'ordine del giorno, con Repubblica.it che ne riporta uno nuovo da parte dei sostenitori della Roma. Sulle note di "Sinceramente", la canzone portata da Annalisa a Sanremo, utilizzata dai biancocelesti per incitare la propria squadra, i giallorossi hanno scritto un testo omofobo e antisemita.

Il testo.

"Sei della Lazio Lazio Lazio

Bastardo partigiano da cent'anno non scordiamo chi sei

Stai scappando

Stai gridando

Ti stai pentendo

Tu sei un fr...o giudeo

Ritorna su quel treno".

Questo testo sta facendo il giro del web ma la speranza è che non venga poi intonato durante la partita di domenica, in programma alle 18 all'Olimpico, anche perché poi sarebbe la stessa Roma a pagarne le conseguenze, con una multa che logicamente sarebbe salatissima e che potrebbe anche portare alla chiusura di alcuni settori dello stadio per le partite successive, che saranno in ogni caso decisive per la squadra di Daniele De Rossi per dare l'assalto alla qualificazione in Champions League.