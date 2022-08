Roma, oggi arriva Wijnaldum: prestito con diritto che può diventare obbligo, le cifre

Per quanto riguarda lo stipendio, il centrocampista ha rinunciato a circa 800mila euro del suo ingaggio che sarà pagato per 4,5 milioni di euro dalla Roma

Georgino Wijnaldum sarà presto un giocatore della Roma, oggi arriverà a Ciampino. Anche dalla Francia, nello specifico il portale FootMercato, confermano i dettagli dell'operazione messa in piedi dai giallorossi col PSG: inizialmente la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto che però diventerà obbligo nel caso in cui la Roma dovesse qualificarsi alla prossima Champions League e l'olandese prendesse parte ad almeno il 50% delle partite. A quel punto, la Roma dovrà eventualmente pagare una cifra compresa fra gli 8 ed i 9 milioni di euro per acquistare il suo cartellino.

Per quanto riguarda lo stipendio, il centrocampista ha rinunciato a circa 800mila euro del suo ingaggio che sarà pagato per 4,5 milioni di euro dalla Roma e per i restanti 2,5 dal PSG. Già nel pomeriggio di oggi Wijnaldum è atteso a Roma per le visite mediche e la successiva firma sul contratto.