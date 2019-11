Roma, out Fazio: ballottaggio al centro della difesa. Conferma per Pastore

Emergenza in difesa per la Roma, in vista della sfida al Napoli. Secondo quanto scrive l'edizione odierna de 'Il Tempo', i giallorossi proporranno ancora una volta Mancini avanzato a centrocampo accanto a Veretout, con Cetin e Juan Jesus in ballottaggio per far coppia al centro della difesa con Smalling. Sul resto della formazione ci sono pochi dubbi e dovrebbe essere quasi del tutto confermata, con il ritorno di Spinazzola sulla destra dopo un turno di riposo. Invariato il pacchetto offensivo guidato da Dzeko, che sarà supportato da Zaniolo, Pastore e Kluivert. Ancora out dai convocati Mkhitaryan, mentre nelle prossime ore sarà deciso se Cristante dovrà sottoporsi ad un intervento o meno.