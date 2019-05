Roma, Pallotta e la gestione a distanza: patron lontano dalla capitale da più di un anno

Che la gestione della Roma sia "a distanza" lo si sa. James Pallotta, presidente del club giallorosso, vive e lavora negli USA, in particolare a Boston, approdando nella Capitale solo in rare e particolari occasioni. L'ultima sua visita in Italia, però, oramai è ben lontana nel tempo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport Pallotta approdato a Roma per l'ultima volta un anno e mezzo fa, evitando di presenziare anche all'addio di Daniele De Rossi per non esacerbare ulteriormente un clima per il quale la fine del rapporto con il capitano è e rimane una ferita aperta. Di viaggi in programma, al momento, non ce ne sono ed è difficile capire quanto il numero uno giallorosso tornerà a far visita al proprio club.