Roma, parte dell'allenamento in gruppo per Spinazzola: le ultime da Trigoria

Penultimo allenamento a Trigoria per la Roma in vista del match di Confederatiosn League di giovedì alle 21:00 contro il Bodø/Glimt. Si segnala la presenza in gruppo, almeno per parte dell'allenamento, di Leonardo Spinazzola: il terzino è inserito in lista UEFA e potrà essere convocato per la gara contro i norvegesi, analogamente a quanto accaduto domenica con la Salernitana. Il gruppo ha svolto lavoro atletico e tecnico con il pallone, tra cui delle partitelle a calcio-tennis. Domani i giallorossi effettueranno la rifinitura alle ore 11:00, con i primi 15 minuti aperti alla stampa.