Roma, presentato ricorso contro la squalifica di Mourinho: l'obiettivo è averlo con la Juve

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella giornata di oggi il tecnico della Roma, Jose Mourinho, è stato ascoltato dalla Procura Federale dopo il caso con il quarto uomo Serra di martedì sera nella gara dello Zini di Cremona e come riportato da Sky Sport in serata il club giallorosso ha presentato il ricorso contro le due giornate di squalifica comminate all'allenatore. L'obiettivo è quello di azzerare lo stop, in modo che lo Special One possa essere in panchina già nella gara contro la Juventus in programma per domenica sera.