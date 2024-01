Roma, preso Angeliño: l'esterno è già sbarcato in Italia, i dettagli dell'affare

José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto più semplicemente come Angeliño, è pronto per la sua nuova avventura con la maglia della Roma.

José Ángel Esmorís Tasende, meglio noto più semplicemente come Angeliño, è pronto per la sua nuova avventura con la maglia della Roma. Il calciatore, dopo la fumata bianca nella trattativa fra il club giallorosso e il Red Bull Lipsia (con il benestare del Galatasaray), è infatti atterrato nella Capitale. Nella giornata di oggi Angelino si sottoporrà alle visite mediche di rito prima di firmare il contratto con la sia nuova squadra.

I dettagli dell'affare. Come raccontato nei giorni scorsi, Angelino si trasferisce in Italia sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. Nelle prossime ore quindi Daniele De Rossi potrà avere a disposizione il nuovo rinforzo sulla fascia mancina, uno degli ultimi colpi del gm Tiago Pinto che a fine mercato invernale lascerà la società capitolina come annunciato a inizio 2024.