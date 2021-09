GIOVANILI UFFICIALE - NAPOLI PRIMAVERA, NON SOLO MERCURIO: ALTRO TALENTO DAL BARI SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla SSC Bari rende noto di aver trovato l'accordo con l'SSC Napoli per la cessione in prestito dei diritti alle prestazioni sportive del difensore classe '03 Moussa Mane Balla LE ALTRE DI A ROMA, PRIMI ESAMI PER MATIAS VINA: IN ATTESA DI TEST APPROFONDITI C'È IL RISCHIO LESIONE Il calciatore ha effettuato i primi controlli, però si aspetta che la zona interessata si sfiammi del tutto per fare gli esami strumentali. Il calciatore ha effettuato i primi controlli, però si aspetta che la zona interessata si sfiammi del tutto per fare gli esami strumentali.