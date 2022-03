Roma, primo rinforzo per l'anno prossimo: il portiere ha già firmato

Al portiere del Benfica contratto di cinque stagioni.

TuttoNapoli.net

© foto di Pierpaolo Matrone

"I piani dello Sporting per il 2022/23". E' questo il titolo d'apertura di Record, che racconta della rivoluzione in vista a centrocampo in apertura. Di spalla c'è spazio per una notizia che interessa da vicino il calcio italiano: "Svilar ha già firmato con la Roma". Al portiere del Benfica contratto di cinque stagioni.