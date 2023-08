Roma, protesta contro il caro-biglietti: prezzi saliti del 25%, ma la Curva Nord è già esaurita

La Roma quest'anno ha aumentato il prezzo dei biglietti del 25% e nella Capitale è esplosa la protesta.

La Roma quest'anno ha aumentato il prezzo dei biglietti del 25% e nella Capitale è esplosa la protesta. E' stata modificata la politica dei prezzi accessibili applicata finora dai Friedkin. Basti pensare che il prezzo di un biglietto per la gara contro il Milan il prossimo 1° settembre in Curva Nord è passato dai 30 euro nel 2021, ai 45 euro nella stagione 2022-2023, ai 62 euro della nuova stagione. L’aumento è arrivato per tutti i settori. Ma proprio la Curva Nord risulta già esaurita. A riportarlo è il Corriere dello Sport.