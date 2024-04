Roma punita dall'erroraccio di Huijsen: Udinese avanti 1-0 all'intervallo

Terminato il primo tempo del Bluenergy Stadium, al rientro negli spogliatoi è vantaggio per 1-0 dell'Udinese sulla Roma.

Terminato il primo tempo del Bluenergy Stadium, al rientro negli spogliatoi è vantaggio per 1-0 dell'Udinese sulla Roma. Se in casa Udinese il turnover è forzato (pesano in sede di scelta di formazione per Cioffi le assenze di Lovric e Thauvin), nella Roma avviene su precisa indicazione di mister De Rossi, in particolare per quanto riguarda Mancini e Dybala. Con loro fuori anche Pellegrini, che però avrebbe avuto un problemino nell'avvicinamento. Giallorossi schierati a specchio rispetto a un'Udinese che però approccia meglio la sfida e confeziona le uniche azioni pericolose del primo quarto d'ora.

La Roma paga un'uscita difettosa dal basso: Huijsen si fa fregare tempo e pallone da Pereyra, che si invola verso la porta per l'1-0 al 23'. L'unico a trovare uno spazio prima dell'intervallo è Lukaku, che di testa però non inquadra la porta di Okoye. A fine primo tempo l'Udinese rientra avanti 1-0.