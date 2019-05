Roma, rapinata ancora la mamma di Zaniolo. Il calciatore denuncia: "Poi non lamentatevi!”

Altra disavventura per Francesca Costa, madre di Nicolò Zaniolo, rapinata da due malviventi in sella a due moto, a cui ha dovuto consegnare il suo Rolex, i contanti e le chiavi della propria auto. Il calciatore della Roma non l'ha presa bene, e ha commentato l'accaduto attraverso il suo profilo Facebook: “Mia mamma per la seconda volta ringrazia chi si è permesso di rubare qualcosa che non gli appartiene. Troppo facile vedere una donna sola, minacciarla e di conseguenza derubarla delle sue cose... Poi non lamentatevi”.