Roma, regolamento anti-discoteca imposto dal club: Felix ancora in Primavera

Prosegue dunque la punizione inflitta da Mourinho in seguito alla serata in discoteca che ha mandato su tutte le furie il tecnico giallorosso.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Felix Afena-Gyan si è allenato con la Primavera della Roma anche nella giornata di ieri. Prosegue dunque la punizione inflitta da Mourinho in seguito alla serata in discoteca che ha mandato su tutte le furie il tecnico giallorosso. All'interno dello spogliatoio è stato imposto dalla società un modus operandi che vieta feste, discoteche o serate affollate per evitare stanchezza e rischi legati al Covid. Chiunque è chiamato a rispettarlo e dopo le panchine di Zaniolo ed El Shaarawy la settimana scorsa, ora tocca a Felix scontare la "pena". Non ci sono sconti per nessuno, chi non rispetterà le regole, verrà punito. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.