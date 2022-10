Roma, ripresa in vista del Napoli: lavoro in campo e in palestra

Oggi pomeriggio la Roma si è ritrovata al Centro Sportivo di Trigoria dopo il giorno di riposo concesso da José Mourinho.

Oggi pomeriggio la Roma si è ritrovata al Centro Sportivo di Trigoria dopo il giorno di riposo concesso da José Mourinho. I giallorossi hanno dunque iniziato la preparazione in vista del big match contro il Napoli, in programma domenica 23 alle 20:45. I giallorossi hanno svolto lavoro in palestra e poi in campo.