Roma, rottura totale con Zaniolo: niente convocazione e ora è sul mercato

© foto di www.imagephotoagency.it

Nicolò Zaniolo non sarà convocato per la sfida di domenica tra Roma e Spezia, informa la redazione di Sky: il calciatore non è più nei piani del club, che cercherà di trovargli una sistemazione nelle prossime ore. Intanto la scelta della società sul suo impiego nelle prossime gare è presa: già domenica non sarà a disposizione di Mourinho.