Roma-Salernitana, le formazioni ufficiali: Mourinho fa tanto turnover, Sousa coi titolari

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra circa un'ora allo stadio Olimpico scendono in campo la Roma di Josè Mourinho e la Salernitana di Paulo Sousa. I giallorossi sono reduci da un doppio 0-0, il primo nello scorso turno di campionato in trasferta col Bologna, il secondo pochi giorni fa in Europa League sul campo del Bayer Leverkusen, che ha dato l'accesso alla finale ai capitolini. I granata invece hanno vinto 1-0 la gara con l'Atalanta grazie ad un gol di Candreva nel finale. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Ibanez, Bove, Smalling; Zalewski, Camara, Tahirovic, El Shaarawy; Wijnaldum, Solbakken, Belotti. A disposizione: Boer, Svilar, Llorente, Mancini, Missori, Cristante, Pellegrini, Matic, Darboe, Volpato, Cherubini, Abraham. Allenatore: Josè Mourinho.

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Kastanos, Coulibaly, Bohinen, Bradaric; Dia, Candreva; Piatek. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Sambia, Bronn, Vilhena, Troost-Ekong, Crnigoj, Mazzocchi, Maggiore, Bonazzoli, Nicolussi Caviglia, Iervolino, Botheim, Lovato. Allenatore: Paulo Sousa