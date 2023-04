Roma-Sampdoria, le formazioni ufficiali: Abraham dal 1'. Zanoli ancora titolare

Davanti l'ex Napoli Gabbiadini guida l'attacco blucerchiato.

Alle 18 la Roma, nella cornice dell'ennesimo tutto esaurito stagionale, ospita la Sampdoria. Mourinho rivoluziona le attese, rispolverando la difesa a quattro per la sua Roma e preferendo Abraham al posto di Belotti davanti. Qualche novità anche nei blucerchiati, a partire dal portiere: con Audero out, niente Turk ma debutto stagionale per l'esperto Ravaglia. Davanti l'ex Napoli Gabbiadini guida l'attacco blucerchiato. Di seguito le formazioni ufficiali.