Roma-Sassuolo, le formazioni ufficiali: Aouar per Dybala. Out Bajrami

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Sassuolo, match delle 18 valido per la 29ª giornata di Serie A.

I giallorossi arrivano al match con il Sassuolo dopo il 2-2 al "Franchi" contro la Fiorentina e il ko indolore per 1-0 nel ritorno degli ottavi di Europa League contro il Brighton, mentre il Sassuolo di Davide Ballardini è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Frosinone e ha bisogno ancora di punti per la salvezza, trovandosi ancora al penultimo posto in classifica. Sono note le formazioni ufficiali.

ROMA (4-3-3): Svilar; Karsdorp, Mancini, Llorente, Spinazzola; Cristante, Paredes, Pellegrini; Aouar, Lukaku, El Shaarawy. Allenatore: De Rossi.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic, Ferrari, Viti; Racic, Pedro Obiang; Defrel, Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Ballardini.