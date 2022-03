Roma, scoppia il caso Veretout, festa con amici assieme alla moglie positiva al Covid

Successivamente la moglie del giallorosso ha spiegato l'accaduto.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 2022 non è stato fin qui un grande anno per Jordan Veretout, che ha perso la maglia da titolare della sua Roma e non ha trovato nemmeno la convocazione in Nazionale francese in questo turno di sosta. Il centrocampista nelle ultime ore è finito al centro di una vera e propria bufera dopo aver partecipato alla festa di compleanno della moglie a Monte Carlo, con parenti e amici. Nulla di male a primo impatto, peccato che la moglie (incinta del terzo figlio) sia risultata positiva al Covid proprio nella giornata di ieri, e tramite Instagram aveva informato i propri follower di voler comunque festeggiare il compleanno, dopo aver avvertito tutti i partecipanti. Un comportamento che fa discutere, soprattutto pensando che domani a Trigoria è fissata la ripresa degli allenamenti, a cui Veretout dovrà partecipare.

Successivamente la moglie del giallorosso ha spiegato l'accaduto: "Eravamo a Montecarlo da qualche giorno con tutti gli invitati venuti da tutta la Francia e chi doveva lavorare all'evento. Sabato sono risultata positiva al Covid, così come un'altra persona, ma ormai eravamo già tutti insieme. Ho lasciato a tutti la scelta di andare via e rinunciare - dice a FirenzeViola.it - ma tutti sono voluti restare e lavorare alla festa che non hanno voluto annullassi. Stiamo bene, Jordan è negativo e domani tornerà ad allenarsi. Anche io e le bambine dovremo rientrare ma ovviamente affitterò una macchina ad hoc".