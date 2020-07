Roma, scoppia il caso Zaniolo: la squadra lo attacca e a fine anno può andare via

Scoppia il caso Nicolò Zaniolo a Roma. Neppure il tempo di tornare in campo dopo l'infortunio, con tanto di gol, ecco gli spifferi del mercato. L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Rottura con Zaniolo, la squadra lo attacco e il futuro è in dubbio". Conseguenze ce ne sono state dopo i richiami di Fonseca per l'atteggiamento del centrocampista col Verona. Ma i problemi riguardano anche il suo rapporto con lo spogliatoio. In futuro l'addio non è ipotesi remota: ci pensano l'Inter, sarebbe un ritorno, e la Juventus.