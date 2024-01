Roma senza allenatore: il primo nome per la panchina è De Rossi

José Mourinho non è più l'allenatore della Roma. Esonero questa mattina dopo il ko di Milano

José Mourinho non è più l'allenatore della Roma. Esonero questa mattina dopo il ko di Milano. Il primo nome per la sua sostituzione è quello di Daniele De Rossi come riferito dalla redazione di Sky Sport. Si tratterebbe di un ritorno ma in panchina da parte dell'ex capitano giallorosso.