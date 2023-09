Roma senza gioco, ma Totti esalta Mourinho: "E' il numero uno in assoluto!"

Francesco Totti, ex capitano della Roma e bandiera dei giallorossi, ha parlato al Foro Italico per gli Italian Padel Awards

Francesco Totti, ex capitano della Roma e bandiera dei giallorossi, ha parlato al Foro Italico per gli Italian Padel Awards, elogiando, nell'intervista rilasciata al Corriere dello Sport, José Mourinho: "Una grande persona e un grande uomo. E poi come allenatore è il numero uno in assoluto. Per vincere servono i giocatori, è la base. Però serve pure un grande allenatore che li stimoli e li aiuti".

A chi critica lo Special One per il gioco espresso, Totti risponde così: "Pensa gli altri che hanno vinto di meno. Lui e Ancelotti sono i più vincenti al mondo. Contestare Mourinho mi sembra un'eresia".