Roma, si cerca nuovo ds: spunta anche Massara che piaceva al Napoli

A fine stagione Tiago Pinto lascerà la Roma. Il club giallorosso si dice sia già da tempo alla ricerca del suo successore

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A fine stagione Tiago Pinto lascerà la Roma. Il club giallorosso si dice sia già da tempo alla ricerca del suo successore. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, tra i profili monitorati c'è anche quello di Frederic Massara, ex Milan, accostato in estate al Napoli prima dell'annuncio di Meluso. Per il Napoli, invece, si parla di Petrachi in vista di giugno, dato che molto probabilmente De Laurentiis si affiderà ad un nuovo direttore sportivo.