Roma, si fa male Pellegrini: frattura al setto nasale, sarà costretto ad operarsi

Brutte notizie in casa Roma. Al 60' del match di stasera contro la Fiorentina, Fonseca è stato costretto a far uscire dal campo Lorenzo Pellegrini a causa di un forte trauma contusivo al setto nasale. Gli esami strumentali effettuati al termine della gara hanno riscontrato la frattura del setto nasale, con il calciatore che nella giornata di domani sarà opertato a Villa Stuart. Pellegrini salterà le ultime due di campionato ed a forte rischio per la gara di Europa League del 6 agosto contro il Siviglia.