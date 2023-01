Roma, si fermano Abraham e Spinazzola: problema muscolare per entrambi

Problema al flessore destro per Tammy Abraham.

Problema al flessore destro per Tammy Abraham. E' questo il primo responso in merito alle condizioni fisiche del centravanti inglese della Roma. Lo stesso problema, riporta Dazn, l'ha accusato anche Leonardo Spinazzola: il laterale giallorosso non ha abbandonato la partita all'intervallo per una scelta tecnica ma, appunto, per questo problema al flessore destro.