Roma, Smalling in forte dubbio per il Napoli: oggi il test decisivo

Oltre a Veretout e Mkhitaryan, Fonseca rischia di dover fare a meno anche di Chris Smalling. Il difensore è alle prese ancora con il problema muscolare alla coscia sinistra che lo ha costretto ad allenarsi individualmente anche ieri: l'ex United non è al meglio e la rifinitura di oggi sarà decisiva per capire se potrà essere convocato per la sfida al Napoli.