Roma, sospiro di sollievo per Dybala: l'infortunio non è grave, i tempi di recupero

Durante la gara di ieri vinta a Cagliari, l'attaccante della Roma Paulo Dybala ha rimediato un trauma al ginocchio sinistro e la sua situazione è da valutare nei prossimi giorni. Il numero 21 inizialmente ha provato a continuare, poi si è accasciato a terra, mani in faccia e ha chiesto il cambio.

Stando a quanto rivela Sky, per l'argentino non c'è lesione tuttavia né sarà richiesto alcun tipo di intervento chirurgico: dopo il brutto colpo rimediato ieri a Cagliari, l'argentino è stato portato in gran segreto presso la clinica Villa Stuart di Roma e le prime notizie che filtrano sono relativamente confortanti. La Joya ha rimediato un lieve stiramento al legamento collaterale, che gli procura una sintomatologia dolorosa, ma che potrebbe essere smaltito abbastanza in fretta.