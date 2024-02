Roma, sospiro di sollievo per Llorente dopo il ricovero: tac negativa, sarà dimesso

TuttoNapoli.net

Il difensore della Roma Diego Llorente è stato sottoposto quest'oggi a tutti gli esami strumentali del caso dopo il colpo alla testa ricevuto ieri sera contro il Feyenoord. Gli accertamenti svolti hanno dato tutti esito negativo, col difensore che verrà dimesso dall'ospedale nella giornata di oggi e dovrà seguire alcuni giorni di riposo prima di poter riprendere l'attività agonistica insieme al resto dei compagni. Il rientro a Trigoria, dunque, sarà da valutare soltanto a partire dalla prossima settimana.

Lo spagnolo, ricordiamo, nella serata di ieri era stato ricoverato a Villa Stuart a seguito di uno scontro di gioco al termine dei tempi regolamentari con un avversario del Feyenoord, riportando nell'impatto un trauma cranico. Dopo la paura iniziale, già ieri sera i primi esami strumentali effettuati sembravano comunque aver scongiurato problematiche serie per lui.

Il difensore ex fra le altre di Leeds e Real Madrid nella stagione attualmente in corso è stato una delle colonne portanti della retroguardia di José Mourinho prima e Daniele De Rossi poi: in campionato sono 22 le presenze complessive per lui, a cui aggiungere anche 7 gettoni in Europa League e uno in Coppa Italia. In totale sono due gli assist per i compagni, senza però gol all'attivo.