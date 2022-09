Roma, sospiro di sollievo per Mourinho: Dybala ha superato il provino, ci sarà contro l’Inter

Provino superato nella rifinitura di questa mattina per Paulo Dybala, tornato ad allenarsi in gruppo dopo la seduta individuale di ieri.

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Provino superato nella rifinitura di questa mattina per Paulo Dybala, tornato ad allenarsi in gruppo dopo la seduta individuale di ieri. Il calciatore ha superato i problemi che lo avevano fermato nel riscaldamento contro l'Atalanta - nell'ultimo turno di campionato prima della pausa per le Nazionali - e sarà a disposizione di José Mourinho per la partita di domani contro l'Inter. Filtra ottimismo anche sulla sua possibile presenza da titolare a San Siro. (ANSA).