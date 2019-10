Roma, sotto accusa il tesseramento di Petrachi: si rischia multa e squalifica del ds

Gianluca Petrachi, direttore sportivo della Roma, rischia un anno di squalifica per avere iniziato a lavorare per il club di Pallotta nonostante fosse ancora sotto contratto con il Torino. Ufficialmente infatti, il legame con Cairo si è chiuso il 25 giugno, ma il 4 dello stesso mese, Petrachi veniva fotografato di ritorno dal volo di ritorno da Madrid dove si era recato per la firma di Fonseca. 20 giorni di anticipo che potrebbero portare a una squalifica per il dirigente e a un'ammenda per il club, che ufficiosamente nega tutto, compresa l'evidenza dei fatti. A riportarlo è Il Corriere della Sera.