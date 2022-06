Roma, sottoscritti oltre 33mila abbonamenti: mai così tanti da quasi 20 anni

La fase uno della campagna abbonamenti della Roma si è chiusa con 33.500 tessere staccate.

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - La fase uno della campagna abbonamenti della Roma si è chiusa con 33.500 tessere staccate. Non erano così tante dalla stagione 2003-04, al punto che sono quasi 13 mila i nuovi abbonati. Dei tifosi che avevano sottoscritto l'abbonamento lo scorso anno, il 93,8% ha rinnovato anche per la prossima stagione. Sold out, fino a questo momento, solo la Curva Sud centrale. Lunedì prossimo, 20 giugno, comincerà la fase due con la vendita libera a partire dalle 10. (ANSA).