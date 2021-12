Roma-Spezia, le formazioni ufficiali: Mourinho con due punte, 3-5-2 per Thiago Motta

Si chiude questa sera la 17a giornata di campionato. All'Olimpico la Roma attende lo Spezia per cercare di dimenticare le due sconfitte consecutive contro Bologna e Inter. Di fronte però ci saranno gli Aquilotti di Thiago Motta che vogliono allontanarsi dalla zona salvezza, distante per ora solo due punti.

Le scelte

Il tecnico giallorosso conferma il 3-5-2 con Arbaham e Borja Mayoral in attacco mentre Mkhitaryan agirà sulla linea dei centrocampisti insieme a Cristante e Veretout. In difesa davanti a Rui Patricio spazio a Smalling, Kumbulla e Ibanez con Karsdorp e Vina sulle fasce. Schieramento speculare anche per l’ex nerazzurro con Provedel fra i pali, Amian, Erlic e Nikolaou in difesa. A centrocampo ci saranno Maggiore, Sala e Kovalenko con Gyasi e Reca esterni e la coppia d’attacco formata da Strelec e Manaj.

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham.

Spezia (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala, Kovalenko, Reca; Strelec, Manaj.