Roma, Spinazzola non ha dubbi: "Il prossimo campionato sarà agguerrito"

Leonardo Spinazzola, premiato in mattinata dal Comune di Foligno, a margine della cerimonia si è soffermato anche sul trionfo agli Europei e il prossimo campionato: "La medaglia degli Europei - parte delle sue dichiarazioni riportate dall'Ansa - la porterò sempre con me, dovrò creare una stanza proprio per custodirla, le stampelle invece le butterò, non so ancora dove, ma le butterò. Ora mi attende un campionato avvincente. Molte squadre hanno cambiato gli allenatori, penso che sarà davvero un campionato agguerrito".