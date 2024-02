Roma sul velluto: 4-0 al Cagliari e terza vittoria su tre per De Rossi

Si chiude sul risultato di 4-0 il match dell'Olimpico tra Roma e Cagliari

Si chiude sul risultato di 4-0 il match dell'Olimpico tra Roma e Cagliari. I giallorossi travolgono la formazione sarda mettendo il lucchetto al match sin da subito. Dopo soli due giri d'orologio: flipper in area sugli sviluppi di un corner e Pellegrini appoggia in rete un pallone facile. Passano poco più di 20 minuti e gli uomini di De Rossi raddoppiano con un'azione da PlayStation: Cristante cambia gioco su El Shaarawy che centra per Pellegrini, colpo di tacco del capitano giallorosso e velo di Lukaku per la conclusione a rete di Paulo Dybala. Nei minuti finali del primo tempo i rossoblu abbozzano la reazione con Lapadula, che prima chiama Rui Patricio a una parata non facile, poi si procura un rigore che viene successivamente annullato dal VAR.

Nella ripresa il registro non cambia: il Cagliari torna timido e la Roma si diverte. Al minuto 51 Dybala trova la doppietta personale su calcio di rigore, provocato da un fallo di mano di Petagna. All'ora di gioco c'è spazio anche per Dean Huijsen, che di testa da corner festeggia la sua prima marcatura in Serie A.