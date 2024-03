Roma, tegola Dybala! Lesione all'adduttore: niente nazionale

Paulo Dybala non prenderà parte alla partita della Roma in programma per domani contro il Sassuolo.

Tegola in casa Roma. Paulo Dybala non prenderà parte alla partita della Roma in programma per domani contro il Sassuolo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, la Joya ha riportato una lesione, seppur leggera, all'adduttore. Non una buona notizia per Daniele De Rossi, in ottica corsa Champions, con l'ex Juventus che dovrà restare ai box per circa 10 giorni. Per questo non prenderà parte neanche agli impegni con la Nazionale argentina.

L'infortunio alla coscia destra è arrivato nella giornata di ieri, con Dybala che si è allenato regolarmente con il resto del gruppo per tutta la seduta, ma nella parte finale ha avvertito un fastidio, che invece che essere una semplice contrattura si è poi rivelato una lesione.