Roma, tegola Dzeko: lesione all'adduttore, dovrebbe rientrare per il Napoli

Stop di due settimane per il centravanti della Roma Edin Dzeko. L'esito degli esami a cui s'è sottoposto questa mattina il centravanti bosniaco hanno evidenziato una lesione di primo grado dell'adduttore sinistro. Dzeko salterà certamente il big match col Milan e le sfide contro Fiorentina, Genoa oltre all'andata degli ottavi di finale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk. Da capire nei prossimi giorni riuscirà a recuperare per il match del 14 marzo contro il Parma. Il Napoli, invece, dovrebbe riaverlo contro, visto che la partita è in programma il 21 marzo.