Roma, tegola Pellegrini: sarà fermo almeno un mese

Un mese di stop per Lorenzo Pellegrini, in attesa dell'ultima risonanza magnetica di lunedì prossimo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un mese di stop per Lorenzo Pellegrini, in attesa dell'ultima risonanza magnetica di lunedì prossimo. Il capitano giallorosso era stato costretto a uscire al 56' della sfida di Europa League contro il Servette (vinta 4-0) per un problema al flessore. Pellegrini, entrato a inizio secondo tempo al posto di Aouar, aveva anche segnato un gol e fornito un assist prima del forfait obbligato. Per il numero 7 giallorosso si tratta di problema al flessore della coscia. Lo riporta Sky Sport.