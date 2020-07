Roma, tegola per Fonseca: s'infortuna Under, al suo posto convocato Zaniolo

Infortunio dell'ultim'ora in casa Roma. L'esterno offensivo Cenzig Under, finito tra l'altro nel mirino del Napoli si è fermato in allenamento. A riferirlo è il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca con un messaggio su Twitter della società romana: "Avevo detto che non avrei convocato Zaniolo. Oggi, purtroppo, si è fermato Cengiz. Così ho chiesto a Nicolò come stava e se se la sentiva di partire. Ha sostenuto un test che ha dato risposte migliori rispetto a ieri e ho deciso di portarlo"