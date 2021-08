Roma, tegola Smalling: lesione al flessore, salterà Conference League e Fiorentina

Tegola in casa Roma in vista della prima giornata di campionato contro la Fiorentina all'Olimpico. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW Chris Smalling ha infatti riportato una lesione al flessore della coscia sinistra in allenamento e le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Il giocatore non sarà chiaramente a disposizione per la partita di Conference League contro il Trabzonspor in programma questo giovedì.