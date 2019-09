Roma, tegola Zappacosta: lesione al soleo, lunghi tempi di recupero

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Dopo Diego Perotti e Leonardo Spinazzola, altre brutte notizie dall'infermeria in casa Roma che dovrà fare a meno del neoacquisto Davide Zappacosta per 3-4 settimane. Per il terzino, arrivato nel marcato in prestito dal Chelsea e che si è infortunato nel riscaldamento pre-derby, gli accertamenti medici hanno evidenziato infatti una lesione di secondo grado al soleo, con i tempi di recupero stimati tra le tre e le quattro settimane.