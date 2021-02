Roma, Tiago Pinto: "Dzeko non è più il nostro capitano, c'è Fonseca al centro del progetto"

Il nuovo general manager della Roma Tiago Pinto parla in conferenza stampa al termine della sessione invernale di mercato, analizzando i temi legati all'attualità giallorossa, primo fra tutti la situazione di Edin Dzeko: "E' importante chiarire la situazione, è stato scritto molto su questo. I club vivono con dinamiche simili a quelle di una famiglia e le famiglie hanno problemi, quando le risolvono ne escono più forti.

Edin è un attaccante forte e di grande personalità, un grande professionista, Fonseca è il leader nel nostro progetto sportivo e gli abbiamo affidato il nostro futuro a breve e medio termine. Negli ultimi giorni abbiamo avuto delle riunioni con Edin e mister volte a rafforzare la reciproca fiducia, sono state riunioni positive. Adesso dobbiamo concentrarci solo su questo. Il bene collettivo della Roma è più importante dei singoli. La fascia di capitano? In questo momento non è Edin il capitano, il club deve sostenersi su disciplina e regole, sono sicuro che Edin lavorerà per un futuro positivo del club".