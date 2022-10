Roma, Tiago Pinto: “Napoli? Siamo riusciti a sporcarla, ma ci è mancata freddezza offensiva”

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro l’HJK Helsinki

Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita della sfida contro l’HJK Helsinki: "Col Napoli siamo riusciti a sporcare la partita, ma poi ci è mancata freddezza in zona offensiva. Non è semplice giocare contro il Napoli: i nostri attaccanti, nelle ultime partite, non hanno trovato la via del gol, ma sappiamo che tante volte si tratta semplicemente di trovare fiducia individuale. Penso che alla fine avremo Abraham come capocannoniere della Roma: in questo momento sta cercando fiducia, lui lavora tanto e si è guadagnato due rigori che ci hanno portato alla vittoria. Nelle ultime partite non siamo stati efficaci come avremmo voluto".