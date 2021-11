Roma-Torino, formazioni ufficiali: Diawara dal 1' con Pellegrini e Mkhitaryan

Sono state rese note le formazioni ufficiali di Roma-Torino, match delle 18 valevole per la 14ª giornata di Serie A. Mourinho sceglie Diawara in mezzo al campo dal primo minuto insieme a Pellegrini e Mkhitaryan, davanti c'è Zaniolo in coppia con Abraham. Nel Toro Singo parte dal primo minuto sulla fascia destra, Belotti in attacco supportato da Praet e Brekalo.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Mkhitaryan, El Shaarawy; Zaniolo, Abraham.

A disp.: Fuzato, Boer, Vina, Reynolds, Kumbulla, Darboe, Bove, Zalewski, Borja Mayoral, Shomurodov, Afena-Gyan, Perez.

All. José Mourinho

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic; Didji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti.

A disp.: Berisha, Gemello, Izzo, Zima, Linetty, Baselli, Kone, Rincon, Aina, Zaza, Sanabria, Pjaca.

All. Ivan Juric