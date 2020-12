Roma-Torino, le formazioni ufficiali: sfida a distanza tra Dzeko e Belotti

Tutto confermato o quasi, nell'undici scelto da Paulo Fonseca per la sua Roma contro il Torino. In porta, come annunciato dallo stesso portoghese, ci sarà Pau Lopez. Mentre in difesa spazio a Mancini e Smalling con Ibanez. Davanti, alle spalle di Dzeko, la coppia Pellegrini-Mkhitaryan con Pedro inizialmente out.

In casa Torino invece Giampaolo ha sciolto il nodo portiere, che sarà Milinkovic-Savic e non Sirigu. Ma le sorprese granata sono tante e diffuse: in difesa spazio a Buongiorno, Singo e Vojvoda saranno gli esterni di centrocampo con Gojak in cabina di regia. Davanti Lukic a sostegno di Belotti. Da sottolineare quindi le esclusioni, fra gli altri, di Rodriguez, Rincon e Ansaldi.

Queste le formazioni ufficiali di Roma-Torino:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Bruno Peres, Villar, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko

TORINO (3-5-1-1): Milinkovic-Savic; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Meite, Gojak, Linetty, Vojvoda; Lukic; Belotti