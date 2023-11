Roma, tormento Renato Sanches: nuovi problemi muscolari

Fare previsioni sul portoghese dunque, come riportato oggi in edicola da Il Messaggero, è quantomeno azzardato.

Sembrava tutto pronto per vedere Renato Sanches in campo almeno per uno spezzone contro l'Udinese, ma i nuovi controlli a cui si è sottoposto ieri il centrocampista della Roma a Trigoria hanno evidenziato un problema muscolo tendineo che andrà valutato in queste ore. Fare previsioni sul portoghese dunque, come riportato oggi in edicola da Il Messaggero, è quantomeno azzardato.

Il fatto che non si sia allenato suggerisce che sia in dubbio per il match contro i friulani. Arrivato in prestito dal PSG, ha già saltato 10 gare sulle 16 stagionali dei giallorossi, fermandosi prima a fine agosto e poi il 21 settembre a Tiraspol nel match di Europa League contro lo Sheriff. La speranza è che questa nuova complicazione sia quantomeno una cosa non troppo grave.